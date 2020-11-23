"Слуга народа" Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах"

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают вопрос реформы Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Есть законопроект 3196-д. В последнее время вокруг него развернулась острая политическая дискуссия с участием народных депутатов, представителей СБУ, экспертов.



Реформаторы. Они считают, что Служба неэффективна, коррумпирована, имеет раздутый штат и ряд несвойственных функций. Из главного: они хотят существенно сократить численность личного состава, забрать у Службы следствие, борьбу с коррупцией, экономической преступностью, оргпреступностью.



Консерваторы. Они не хотят по сути ничего менять, по крайней мере делать это быстро. Они считают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит спецслужбу, а это плохо отразится на национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

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По словам Верещук, и "реформаторы" и "консерваторы" по своему правы.

"Консерваторы наверное правы, что реформу спецслужбы в воюющей стране нужно проводить осторожно, чтобы никоим образом не навредить национальной безопасности. Однако и реформаторы правы, потому что в Службе есть и коррупция, и раздутые штаты, и не совсем свойственные функции. Однако, изначально проблема не в плохих законах. Служба могла бы быть вполне эффективной и при действующих законах", - подчеркнула нардеп.

Верещук отметила, что проблема Службы в том, что "там работают много бизнесменов в погонах".

"Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока Служба не пройдет определенную степень очистки и самоочистки от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ", - подытожила Верещук.

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