Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов
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– Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии "Пропозиция") переизбран мэром этого областного центра.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента - главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Громадська сила").
"Днепр. окончательный результат этих славабогучтоужезакончившихся выборов:
▪︎Филатов Борис:
• сто пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два человека
• восемьдесят целых, шестьдесят одна сотая процентов
▪︎Краснов Загид:
• тридцать шесть тысяч двести шестьдесят два человека
• девятнадцать целых, тридцать девять сотых процентов
всем - жизни", - сообщил Евгений Гендин.