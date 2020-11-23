Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов

– Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии "Пропозиция") переизбран мэром этого областного центра.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента - главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Громадська сила").

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"Днепр. окончательный результат этих славабогучтоужезакончившихся выборов:

▪︎Филатов Борис:

• сто пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два человека

• восемьдесят целых, шестьдесят одна сотая процентов

▪︎Краснов Загид:

• тридцать шесть тысяч двести шестьдесят два человека

• девятнадцать целых, тридцать девять сотых процентов

всем - жизни", - сообщил Евгений Гендин.





