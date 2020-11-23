С 2021 года поступающие из оккупированных территорий будут проходить бесплатные курсы для абитуриентов, - Минобразования

Бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из временно оккупированных территорий будут работать в Украине с 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил замглавы Минобразования Андрей Витренко.

"Подготовительные курсы будут работать. Это норма закона, и она должна выполняться. Мы сейчас над этим работаем", - сказал Витренко.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что сейчас в проекте государственного бюджета на 2021 не предусмотрено внедрение таких курсов.

"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы, более того - выплачивать стипендии и давать места в общежитиях для детей, которые приедут сюда после 10-го класса и начнут подготовительную работу для поступления в вузы Украины", - сказал Бабак.

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