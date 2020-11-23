Экспертиза МВД подтвердила, что ГП "Ивковцы" убытки нанесла фирма экс-нардепа Дмитренко, - Халимон. ДОКУМЕНТЫ

Экспертиза Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД подтвердила, что масштабные убытки ГП ОХ "Ивковцы" носили искусственный характер

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Павел Халимон и обнародовал документы с выводами экспертов.











В частности, депутат напомнил, что "предыдущее руководство ГП ОХ "Ивковцы" вступило в сговор с частной фирмой ООО "Батькивщина", фактическим владельцем которой является бывший нардеп Олег Дмитренко. В результате "Ивковцы" не только не получали прибыль, но и "заработали" долги перед этой же фирмой. С 2016 года ООО "Батькивщина" покупала у ГП "Ивковцы" права собственности на будущий урожай озимых. При продаже озимых как незавершенного сельхозпроизводства расчет велся не за тонну будущего урожая, а за гектар посевов. То есть будущий урожай продавался фактически по цене себестоимости посевного материала. Потери госпредприятия при этом колоссальные".

Как отметил Халимон, "следователи Прилуцкого отделения полиции обратились в Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Вывод о масштабных искусственных убытках в ГП "Ивковцы" подтвердил и эксперт".

Экспертизой, по словам нардепа, было установлено, что "5 и 6 марта ГП ОХ "Ивковцы" и СООО "Батькивщина" заключили два соглашения на продажу прав незавершенного производства сельхозкультур. По первому договору ГП получило - 5 млн 495 тыс. грн, по второму - 5 млн 583 тыс. То есть вместе - чуть более 11 млн грн. Однако анализ эксперта доказал, что рыночная стоимость товара была значительно занижена, а сумма дохода, который можно было бы получить в случае реализации озимых по рыночным ценам - 37 млн ​​38 тыс. грн. Однако "Ивковцы" выручили лишь чуть более 24 млн. грн., из которых руководство ГП "Ивковцы" под давлением и угрозами вернуло "Батькивщине" 11 млн гривен. А "Батькивщина" теперь даже не дает акты сверки хозяйственной деятельности".

"Эксперт также зафиксировал отсутствие определенных документов на предприятии, которые могли бы еще больше приоткрыть завесу над коррупционными схемами. Я раньше отмечал: документы, подтверждающие перечисление денег в соответствии с условиями договоров купли-продажи, первичные документы, подтверждающие понесенные затраты на выращивание незавершенного производства зерновых культур, платежные поручения, банковские выписки, кассовые документы и т.д. просто исчезли, похоже, не без помощи предыдущего руководства ГП ОХ "Ивковцы", - говорится в сообщении.

"И как только в этом деле выяснились новые весомые детали, которые выводят коррупционеров на чистую воду, - отметил Павел Халимон, - на меня начались медийные атаки. В сети появляются псевдорасследования и блоги псевдоэкспертов с непонятными и нелогичными обвинениями в мой адрес. Это дело действительно имело резонанс и некоторым персонажам не выгодно, чтобы вся правда поднялась на поверхность. Сам фактический владелец ООО "Батькивщина" Дмитренко, как я уже рассказывал, предлагал мне взятку в размере 40 млн грн, чтобы продолжить свою незаконную деятельность с "Ивковцами". И я сразу же обратился с заявлением в милицию".

Напомним, в начале октября этого года Халимон дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что раскрыл масштабную схему хищения бюджетных средств Государственного предприятия "Ивковцы", которое принадлежит Национальной академии аграрных наук Украины.

Предприятие ГП "Ивковцы" искусственно довели практически до банкротства. Экс-руководство без согласования с Академией аграрных наук передало почти 1300 га государственной земли в обработку ООО "Батькивщина". ГП платило частной компании за обработку собственных земель по завышенной цене. Кроме того, всю прибыль забирала ООО незавершенным производством по цене втрое ниже рыночной стоимости товара. Также Халимон сообщил, что фактический хозяин агрофирмы "Батькивщина" экс-нардеп от БПП Олег Дмитренко предложил 40 млн грн взятки, о чем Халимон немедленно проинформировал Нацполицию.

Прокуратурой проводится расследование по факту хищения государственных средств на ГП "Ивковцы".

Ранее на Цензор.НЕТ выходила статья Юрия Бутусова "Операция НАБУ по аресту на взятке "слуги народа" Павла Халимона провалена после обращения детективов за санкцией на арест" .

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