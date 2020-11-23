Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на критику назначения заместителем главы ОП Олега Татарова, который во времена Януковича работал в Министерстве внутренних дел и оправдывал действия силовиков во время Революции достоинства.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Он настаивает, что Татаров в МВД "не формировал политику", а был обязан озвучивать позицию ведомства.

"Он был главой управления, то есть клерком, который не формировал политику. Это вопрос, к которому я подхожу щепетильно - есть профессиональные компетенции у человека или их нет. Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? [...] Он был клерком и в рамках вертикали был обязан озвучивать то, что вы говорите. Это была позиция ведомства. Все, точка", - заявил Подоляк.

Советник ОП, отвечая на вопрос, не было ли преступлением выполнять приказы главы МВД Виталия Захарченко, когда силовики убивали на Майдане людей, сказал, что по этим событиям нужно проводить открытый судебный процесс.

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Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.