Нужно пригласить США в "нормандский формат" и заключить соглашение по безопасности между Штатами и Украиной, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем на как можно быстрое привлечение к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен", - подчеркнул пятый президент.

"После оккупации Крыма и части Донбасса Россией мы видим необходимость реформирования Совета безопасности ООН. Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", - считает лидер "Европейской Солидарности".

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Порошенко выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден будет искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.

"Я уверен, что Джо Байден - это тот мировой лидер, который очень мощно будет влиять на страны, нарушающие международные договоренности и международное право. Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности", - отметил пятый президент.

Порошенко заявил, что имеет очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства до союзничества, а также предложил вернуться к идее заключения соглашения по безопасности между Украиной и США.

"За 5 лет своего президентства я чувствовал поддержку обеих партий в США, президента Обамы, президента Трампа. Мы чувствовали их помощь, наших друзей и союзников НАТО. Я горжусь тем, что мы смогли восстановить военную мощь Украины, остановить военную российскую операцию, создали такие условия, что России пришлось очень дорого платить за преступления против нашего государства. Как президент, сейчас как лидер оппозиции в парламенте, я вижу, что планы членства Украины в Евросоюзе и НАТО - это одни из важнейших целей, которые у нас есть", - подчеркнул Порошенко.

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