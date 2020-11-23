Пошивайло о предоплате генподрядчику за мемориал Героев Небесной Сотни: Это был конец года, мы могли потерять эти средства

Генподрядчику, который должен построить Национальный Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни, перечислили 111,5 млн грн предоплаты, из них уже 6 млн грн потрачены на подготовительные работы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, объясняя, почему генподрядчику были перечисленны 111,5 млн грн предоплаты.

"На самом деле для нас это было очень сложно - в такие сжатые сроки профессионально подготовить и провести открытые закупки, пройти обжалования процедур в Антимонопольном комитете еще и перевести средства накануне нового года. Иначе выделенные средства "сгорели" бы, они не были предусмотрены на следующий год, а нас бы обвинили в служебной халатности. Поэтому, считали себя чуть ли не героями, радовались, что все удалось и наконец-то сможем двигаться вперед, впрочем потом начались основные перипетии со всем этим", - рассказал он.

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"Такое решение (о предоплате 70%. - Ред.) было принято из-за сроков выполнения работ и это типичная практика в сфере государственного строительства. Это был конец года, и мы могли бы потерять эти средства и не получить их в следующем году для реализации проекта в четко установленные сроки. Постановления Кабинета Министров 117 и 1764 позволяли нам, как и большинству других объектов государственного строительства, осуществить предварительную оплату товаров, работ и услуг в размере 100%. Летом 2019 г. внесением изменений в Постановление был продлен срок действия авансового отчета до 36 месяцев", - пояснил Пошивайло.

"Стоимость предварительной оплаты товаров, работ и услуг - 111 500 000. Согласно письму генподрядчика - около 6 млн (потрачены на подготовительные работы. - Ред.). Это устройство бытового городка, который несколько раз переносился по поручению ГПУ, строительный забор который был разрушен, оплата охраны и коммунальные услуги и тому подобное. Также им была предоставлена ​​справка об отсутствии депозитных счетов. Генподрядчик также информировал Музей о том, что закупленные материалы требуют больших площадей складирования, а деревья, доставленные из Нидерландов и высажены в Украине, нуждались в средствах на высадку и содержание. Указанные расходы не были предусмотрены проектом, поскольку их появление вызвано наложенным арестом и запретом совершать любые изменения рельефа местности на неопределенный срок. В мае 2020 г. мы направили запрос об отчетности о закупленных материалах и понесенных расходах. Была получена информация с перечнем и ценами закупленных материалов. На все основные позиции нам предоставлялись протоколы договорных цен на проверку их стоимости. Деревья и гранит закуплены, мы убедились воочию в их существовании", - пояснил он.

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"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет. Музей обращался в Минэкономики, Минрегионстрой, Кабмин с запросом о предоставлении разъяснений, каким образом в случае невыполнения строительных работ можно отчитаться за уплаченный аванс в случае отсрочки работ на неопределенное время, но ответа так и не получен", - добавил Пошивайло.

С полным текстом интервью Игоря Пошивайло: "Наши юристы спокойны. Никаких нарушений в проплатах не может быть", можно ознакомится здесь.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.