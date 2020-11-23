С апреля больницы получили более 1,3 млрд гривен за психиатрическую помощь украинцам, - НСЗУ

Национальная служба здоровья с апреля направила в больницы более 1,3 млрд гривен за психиатрическую помощь украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что с 1 апреля этого года медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь, начали работать по договору с Нацслужбой здоровья. Такие заведения могут лечить пациента в стационаре, а также оказывать помощь амбулаторно, если состояние человека позволяет это сделать. Это означает, что исчезает мотивация не выписывать пациента из стационара без медицинских показаний, ведь занятая кровать больше не оплачивается.

"По пакету "Психиатрическая помощь взрослым и детям" НСЗУ заключила договоры с 198 медицинскими учреждениями. Из них 64 - это монопрофильные психиатрические заведения, еще 20 - наркологические, остальные - многопрофильные больницы. По этому направлению с начала апреля медучреждения получили 1 млрд 324 млн грн", - сказано в сообщении.

По Программе медицинских гарантий, психиатрическая помощь для пациента - и в стационаре, и амбулаторно, является бесплатной.

"Чтобы получить медицинскую помощь можно обратиться к семейному врачу, который при необходимости выпишет направление на госпитализацию. Или самостоятельно обратиться к врачу-психиатру. Направление к этому специалисту не нужно", - информируют в ведомстве.

НСЗУ отмечает, что пациент также может самостоятельно обратиться в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь. Также бесплатной психиатрическая помощь будет для пациентов, которых доставила в медучреждение бригада скорой медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центрам экстренной медицины с апреля выплатили 3,9 млрд гривен за пациентов с COVID-19, - НСЗУ