Возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, - замглавы Минздрава Кучер

Официальной возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, но команда Минздрава работает, чтобы это изменить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Этот вопрос нужно решить. Но так вот заключить онлайн, чтобы оно было полностью действительным и работало по системе, это невозможно. Иногда бывают случаи, когда соглашение заключается в системе и человек при обращении последующем его подписывает, но все равно сейчас задействована в этой процедуре бумага", - отметил Кучер.

Замглавы Минздрава добавил, что технически это сделать возможно, но есть определенные административные нюансы, которые нужно изменить.

"Для того, чтобы это было согласовано на законодательном уровне, подключается наша любимая бюрократия. Все эти процедуры могут занять больше месяца", - подчеркнул Кучер.

Также читайте: Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер