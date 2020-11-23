Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма сможет лишь создание полноценного мемориального комплекса, - Пошивайло

Участок на Аллее Героев Небесной Сотни передали Музею Революции Достоинства для строительства мемориала, но ни коммуникации, ни деревья, ни проезжую часть музею не передали, и поэтому обеспечить полноценную охрану данного участка нельзя.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Многие спрашивают: почему до сих пор нет мемориала, достойного увековечения памяти погибших? Ежедневно на Аллею приходят люди, ее посещают во время официальных визитов высокие международные делегации. И руководство государства спрашивают, знаю точно, потому что мне рассказывали: и это мемориал, так Украина чтит память погибших и событие мирового масштаба? С другой стороны, надеюсь, что и оппоненты этого мемориала должны услышать аргументы других и понять, что территорию Аллеи Героев Небесной Сотни (некоторые оппоненты игнорируют это название и ратуют за сохранение Институтской) невозможно сохранить как таковую. Она уже изменена и будет меняться. Пока не будет на ней современного мемориального пространства, который защитит и ее памятникоохранный, и пешеходный статусы. Сооружение мемориала позволило бы ввести постоянную и эффективную охрану его территории", - отметил он.

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Комментируя ситуацию с периодическими эксцессами, которые случаются на Аллее Героев Небесной Сотни (то машина въехала в клумбы, то студент справил нужду на памятные ряды с фото погибших) и тем, кто должен отвечать за охрану данной территории, Пошивайло ответил: "Ситуация двоякая. С одной стороны, нам передали участок в центре города в пользование с тем, чтобы мы там построили мемориал. Его бы взяли на баланс, ввели бы в эксплуатацию и несли полную ответственность. А пока - территория для общества - наша, поэтому должны нести полную ответственность за нее, но нам не передавали в пользование эту территорию в нынешнем виде. Нам никто не передавал на баланс объекты коммунальной собственности, которые принадлежат другим юридическим лицам. Например, деревья (не имеем права к ним даже прикасаться), опоры и сети электроосвещения, за которые отвечает "Киевсвет", проезжую часть. То есть мы в глазах общества отвечаем за все, но законодательство, в том числе об использовании средств государственного бюджета, очень ограничивает наши возможности".

"Поэтому и случаются акты вандализма на Аллее, потому что на них компетентные органы не реагируют должным образом, проявляют несостоятельность давать решительный отпор. Проезжая часть Аллеи формально пешеходная, но мы не можем самостоятельно регулировать на ней движение и в частности официально влиять на парковку, потому что за это отвечает КП "Центр организации дорожного движения", КП "Управление по парковке", Нацполиция. Сколько на тему незаконной парковки было эмоций и предложений от отдельных политиков, советников мэра и активистов, но слова остались словами. Сколько мы, активисты и неравнодушные граждане не вызывали работников Нацполиции, сколько не обращались об увеличении постов патрулирования на Аллее, они не могли действенно противостоять нарушителям ПДД. Сами полицейские говорили нам, что только механические препятствия могут помочь решить дело. Поэтому, при содействии КП "Зеленстрой" удалось установить механические препятствия - клумбы, которые частичного решили проблему. Но проблема остается - надо обеспечить подъезд к гостинице "Украина" и в Международный центр культуры и искусств. И решить его другим способом, чем он есть сейчас, чтобы сохранить большую часть Аллеи пешеходной мемориальной зоной", - добавил он.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.