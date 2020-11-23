СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом "одного из ведущих украинских производителей керамики" на территорию оккупированной АР Крым.

Оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После этого "через отлаженную систему логистических перевозок" продукцию ввозили в оккупированный Крым.

"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством. В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплата налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.