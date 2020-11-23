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СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым

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СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом "одного из ведущих украинских производителей керамики" на территорию оккупированной АР Крым.

Оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После этого "через отлаженную систему логистических перевозок" продукцию ввозили в оккупированный Крым.

"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством. В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплата налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
    то баканівцям, мабуть, недоплатили
  • Davidenko Katerina
    Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
    Действительно кто-то не поделился.
    У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
  • Татьяна Морозюк 98a71878
    ...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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