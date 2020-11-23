Пленки Вовка: Судья ОАСК Санин пришел в ВАКС для избрания меры пресечения
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, Санина с сообщниками подозревают в создании преступной организации и захвате власти под руководством председателя ОАСК Павла Вовка.
"НАБУ и САП просят выбрать судье мера пресечения в виде залога в 1 млн грн. К сожалению, содержания под стражей просить не могут, потому что от этого Санина и его "команду" защищает судейский иммунитет и Высший совет правосудия, который не дал соответствующего разрешения и даже не отстранил судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что адвокат Санина уже объявил отвод судье, который должен рассматривать вопрос о мере пресечения.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".