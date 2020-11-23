На Донбассе наемники РФ продолжают блокировать 5 КПВВ, - Госпогранслужба
2 82824
Госпогранслужба Украины в понедельник открыла все 7 КПВВ на Донбассе, однако наемники РФ продолжают блокировать 5 из них.
Об этом сообщили "Укринформу" в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня все без изменений, работают только два КПВВ - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". КПВВ "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Гнутово" и "Марьинка" остаются заблокированными боевиками", - сообщили пограничники.
Отмечается, что в Донецкой области через "Новотроицкое - Еленовка" российские наемники пропускают только в понедельник и пятницу.