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На Донбассе наемники РФ продолжают блокировать 5 КПВВ, - Госпогранслужба

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На Донбассе наемники РФ продолжают блокировать 5 КПВВ, - Госпогранслужба
Госпогранслужба Украины в понедельник открыла все 7 КПВВ на Донбассе, однако наемники РФ продолжают блокировать 5 из них.

Об этом сообщили "Укринформу" в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня все без изменений, работают только два КПВВ - "Станица Луганская" и "Новотроицкое". КПВВ "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Гнутово" и "Марьинка" остаются заблокированными боевиками", - сообщили пограничники.

Отмечается, что в Донецкой области через "Новотроицкое - Еленовка" российские наемники пропускают только в понедельник и пятницу.

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Топ комментарии

  • Владислав Обужеванний
    И правильно делают. Нехер даунбасюкам тут шататься. Орали "путин введи войска", а теперь за пенсиями к нам ездят, скоты.
  • Alexey Chernyavsky
    А Кравчук и Ко все продолжают маструбировать, глядя на фото карты ОРДЛО.
  • Reagan Bush
    А вот здесь они молодцы,нах нам эти гости из путинского ада.
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