Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам
Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, оказания медицинской помощи пациентам, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведение лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Также наконец-то решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общем, угольная отрасль получит 1,4 млрд грн", - отметили в Раде.