Документальный фильм украинского режиссера Горловой победил на фестивале в Италии

Фильм украинского режиссера-документалиста Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится" получил награду на Festival dei Popoli в Италии.

Ленту признали лучшим полнометражным документальным фильмом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

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"Этот дождь никогда не закончится" создан в сотрудничестве Украины, Латвии, Германии и Катара, пишет Суспільне. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Убегая от одной войны, они попали туда, где началась другая. Сын главного героя Андрей становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.

Также фильм "Этот дождь никогда не закончится" поборется за награду мирового фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме в номинации "Первое появление".

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Алина Горлова - режиссер, автор фильмов "Явных проявлений нет" и "Холодный яр". "Этот дождь никогда не закончится" - третья документальная работа режиссера, но первая с таким хронометражем. Бюджет - 190 тысяч евро. Кино черно-белое, по словам режиссера, это придает "визуальную рифму" сирийским, украинском и немецким местам съемок.