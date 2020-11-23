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Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор"

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Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор"
Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" и сейчас занимает 126 место.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году Украина добыла +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" - пока занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:

- в рейтинге "Транспорт" получили + 12 позиций (73 место);
- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" получили + 10 позиций (77 место).

"В целом же в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".

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Топ комментарии

  • Привет
    , таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

    Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
    Но как приподнесли...как пэремогу...😃
  • Nataliia Radchenko
    Людям с коронкой это расскажите!
  • Владислав Обужеванний
    Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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