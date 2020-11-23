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"Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники

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"Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники
Жесткий карантин в Украине нужно вводить уже в ближайшие недели, чтобы к новогодним праздникам его ослабить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, комментируя карантин выходного дня.

На вопрос, следует ли вводить полный локдаун, если больных станет больше, Мошенец ответила: "Да, нужно будет вводить, поскольку, во-первых, не будет врачей, которые будут способны такое количество больных лечить. Во-вторых, некому будет работать, потому что болеют те люди, которые работают. Поэтому нужно вводить. Думаю, чем скорее бы это произошло, тем лучше, чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать. То есть лучше всего, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более-менее сделать смягчение".

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Топ комментарии

  • Бессоница
    зебилы как они есть
    у нас вообще остались эпидемиологи в Украине или не?
  • Frol Fedoroff
    Очередная овца из "Стада недоумков". Не медик, не экономист, даже не гадалка, а что-то рассказывает. Помнится один из главных зебилов уже рассказывал, что "Украина чемпион по борьбе с КОВИД-19" "Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники - Цензор.НЕТ 7070
  • Имярек
    Погуглив. Ця пані ані лікар, ані економіст. Але впевнена, що петряє і в економіці, і в медицині.
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