Завтра начнутся заседания четырех подгрупп ТКГ

Завтра начнутся очередные двухдневные заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:

политической ("План совместных шагов"),

гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),

безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствования координационного механизма в рамках СЦКК),

экономической (выплата пенсий, социальной помощи).

Кроме того, 25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.

"Украинская сторона в ТКГ напоминает, что для решения до конца года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающие судьбу граждан Украины (открытие КПВВ, выплата социальной помощи и пенсии, возвращения взаимно удерживаемых лиц), готова работать в режиме 24/7 и на прошлой недели внесла соответствующее предложение", - говорится в сообщении.

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