Зеленский наградил орденами и медалями украинских десантников

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня десантно-штурмовых войск отметил государственными наградами военнослужащих ДШВ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины".

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден Зенченко Олег Викторовича - полковник

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден Валихов Александр Владимирович - подполковник

Орденом "За мужество" II степени награжден Бондаренко Артем Анатольевич (посмертно) - старшина

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Орденом "За мужество" III степени награждены:

Городниченко Николай Анатольевич - капитан запаса

Токарев Владислав Олегович - старший лейтенант

Турчин Андрей Петрович - старшина

Яриш Юрий Иванович - майор

Медалью "За воинскую службу Украине" награжден Бабанин Ростислав Викторович - старший солдат

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

Арнаполин Борис Леонидович - майор

Витр Владислав Александрович - старший сержант

Гурский Иван Васильевич - прапорщик

Медалью "За спасенную жизнь" награжден

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Батраченко Александр Витальевич - младший сержант.