Наемники РФ с начала суток огневой активности не проявляли, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.
"В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминированы почти 2 гектара территории и переданы на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками.