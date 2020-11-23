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Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов

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Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов
Эффективность введения карантина выходного дня можно будет оценить ближе к 1 декабря.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"По расчетам, то есть мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, если сравнить выходные 14-15 ноября и 21-22 ноября, то украинцы стали лучше соблюдать карантинные ограничения.

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  • саша паламарчук
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