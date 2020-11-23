Пачка сигарет должна стоить минимум 200 грн, это поможет финансированию системы здравоохранения, - "слуга народа" Радуцкий

Достаточное финансирование системы здравоохранения возможно при условии выделения 5% ВВП на программу медгарантий, а также поступлений от акцизов на спиртные и табачные изделия, игорного бизнеса и большой приватизации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Прежде всего это выполнение закона 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Это 5% ВВП только на пакет государственных финансовых гарантий ... Если считать по закону, только НСЗУ в следующем году должна получить 225 млрд грн. Тогда будут правильно рассчитаны пакеты", - сказал Радуцкий.

Нардеп отметил, что сюда не входят расходы на бюджетные программы Минздрава, субвенции регионам на содержание больниц.

Также, по словам парламентария, финансирование системы здравоохранения может осуществляться средствами поступлений от акциза на спиртные напитки и табачные изделия.

"Ведение отдельного акциза на крепкие спиртные напитки, дополнительный акциз, но который будет направлен только на здравоохранение, он должен быть адресным. Дополнительный акциз на табачные изделия, включая электронные сигареты, вейпы и все остальное. Мы считаем, что пачка сигарет должна стоить в Украине не менее 200 грн, а если все же лобби табачное не будет сильно вмешиваться, и парламент поддержит, то мы считаем это дополнительно 6 млрд грн можно собрать уже в 2021 году", - сказал Радуцкий.

Читайте: Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ

Радуцкий добавил, что если заработает закон об игорном бизнесе, 25% поступлений от игорного бизнеса должны быть направлены на здравоохранение.

"Это дополнительно, по нашим подсчетам 1 млрд грн", - сказал Радуцкий.

Кроме этого, по убеждению народного депутата средства на здравоохранение могут быть взяты из программы большой приватизации.

Еще одним источником финансирования системы здравоохранения, по словам Радуцкого, может быть система доплат, норма о которых была заложена в ст. 5 Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", но не была в свое время поддержана Верховной Радой.

Нардеп добавил, что комитет вместе с Минздравом и НСЗУ готовят законопроект, который унормирует эти виды финансирования, в частности, будут предложены изменения в налоговый кодекс, в котором будет предоставлена ​​льгота или освобождены от налогов средства, которые идут на закупку полисов добровольного медицинского страхования как для предприятий, так и для работников.

"Мы считаем, что это дополнительно может дать в систему здравоохранения 20-25% от бюджета", - сказал Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО