Петиция Зеленскому о необходимости принятия закона "О коллаборационизме" набрала нужные 25 тыс. голосов
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В разделе электронных петиций на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов петиция с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона "О коллаборационизме".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает законодательно определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".
"Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - предлагает автор петиции.
Документ был представлен 7 сентября, теперь на это обращение должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.