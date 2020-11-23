"ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

"Европейская Солидарность" - единственная общенациональная партия, которая продемонстрировала по результатам местных выборов существенное наращивание электоральной поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Виктория Сюмар.

В частности, парламентарий отметила, что "Европейская Солидарность" единственная партия, которая получила первое место в пяти регионах - Львовской, Тернопольской, Ривненской, Киевской областях и городе Киев.

"Мы являемся одной из двух политических сил в стране, которые зашли во все областные советы. Это "Европейская Солидарность", которая зашла во все областные советы, и партия "Слуга народа". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батькивщина" в ряд областных советов не зашли и своих представителей там не будут иметь. В то же время "Европейская Солидарность" является единственной в стране политической силой, которая зашла во все городские советы областных центров. Такого результата ни одна другая политическая сила не достигла. Мы видим, что "Слуги" провалились в Ивано-Франковске и во Львове. Они там не будут иметь своих фракций. В очень многих регионах нет ОПЗЖ, еще больше регионов - нет "Батькивщины" и "За майбутнє". Только "Европейская Солидарность" присутствует как во всех областных советах, так и во всех городских советах областных центров", - отмечает Сюмар.

Нардеп также обратила внимание на обнародованный сегодня агрегированный рейтинг от Социологической группы Рейтинг, который показывает резкое падение поддержки партии "Слуга народа" и рост "Европейской Солидарности".

"Мы видим, что сейчас цифры агрегированного рейтинга партий выглядят так: 14,5% у "слуг народа", "Европейская Солидарность" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" 8,5%. Все остальные политические силы 5-ти процентный барьер по стране не преодолевают", - констатирует Сюмар.

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"Если мы посмотрим по процентам прироста относительно каждой политической партии, то можно увидеть, что "ЕС" - единственная политическая сила в Украине, которая сегодня демонстрирует стабильный рост. По сравнению с прошлой парламентской кампанией "ЕС" выросла практически на 70%. В то же время "Слуга народа" упала почти на 200% - с 43%, которые у не были на парламентских выборах, до 14,5%. Так же около 5% падения есть у ОПЗЖ, и достаточно стабильно стоит на месте "Батькивщина", как показывают последние выборы", - добавила Сюмар.

"Мы смоделировали следующий парламент, если бы выборы состоялись на следующей неделе. У "Слуги народа" было бы 114 мандатов, у "Европейской Солидарности" - 108, ОПЗЖ - 97, "За майбутнє" - 66, и "Батькивщина" - 65. Это, конечно, грубые подсчеты, поскольку выборы будут проходить по новой системе. Но если считать по этим процентам, то мы бы имели именно такой расклад сил. По мнению партии "Европейская Солидарность", это достаточно серьезный старт для нас на парламентские выборы, о внеочередности которых сегодня говорят все чаще", - считает Сюмар.

Нардеп также отметила, что кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк получил убедительную победу на выборах городского председателя Ровно.

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