Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк
Об этом сообщил адвокат со стороны "Алтаюра" Виталий Власюк в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно расписанию суда, 23 ноября суд отказал в открытии дела. По словам Власюка, причины отказа им не сообщили.
Компания будет оспаривать это решение суда.
Издание отмечает, что владелец серверов считает, что после скандального решения КС законодательство не предусматривает возможности НАПК по хранению деклараций и это якобы является превышением властных полномочий.
По утверждению представителей предприятия, противозаконное использование оборудования нарушает права собственников.
"Алтаюр" требовал признать действия НАПК противоправными, и обязать Агентство не хранить декларации.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.