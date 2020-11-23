НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом

О сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции и обмене информацией договорились НАБУ и государственный концерн "Укроборонпром".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 23 ноября 2020 года директор Национального бюро Артем Сытник и и.о. генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко подписали меморандум, где определены основные направления взаимодействия и обязательства сторон.

"Противодействие коррупции в ОПК - один из приоритетов в работе детективов Национального бюро. В то же время, "Укроборонпром" - огромный концерн, объединяющий более 100 госпредприятий и заводов. Поэтому заключенный Меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции", - подчеркнул Артем Сытник.

Новое руководство "Укроборонпрома" пока перестраивает отношения со всеми партнерами. Одним из ключевых партнеров для концерна, по словам Игоря Фоменко, является Национальное бюро.

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"НАБУ доказало свою эффективность в борьбе с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе. Мы понимаем, что нам нужно объединять усилия, чтобы минимизировать коррупционные риски и навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства", - отметил и.о. гендиректора ГК.

В НАБУ отмечают, что в рамках расследования коррупции в ОПК детективы НАБУ направили в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 обвиняемых, среди которых в том числе должностные лица Министерства обороны Украины, предприятия "Спецтехноэкспорт", ГП "Львовский бронетанковый завод", завода "Авиакон".

Общая сумма установленных убытков по этим делам - более 88,5 млн грн.

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