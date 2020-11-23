Рабочая группа готовит законопроекты об организации судебной власти в Украине, чтобы представить их Зеленскому, - ОП

Члены рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы договорились ускорить работу.

Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова прошло заседание рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во встрече также приняли участие: глава Комиссии, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и другие народные депутаты; глава Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, председатель Совета судей Украины Богдан Монич, заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, представители международных проектов и организаций.

Было отмечено, что эта рабочая группа должна стать единым консолидированным центром по обсуждению и выработке путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия.

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Вовлеченность в диалог всех участников процесса, представителей всех ветвей власти и международных экспертов позволит услышать их видение ситуации и найти оптимальное консенсусное решение, отметил Андрей Смирнов.

Члены рабочей группы договорились как можно скорее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и смежных правовых институтах и подать ее на рассмотрение главе государства.