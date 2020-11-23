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Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА

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Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 509/2020, подписанный 23 ноября 2020 года, был обнародован на сайте президента.

Также Зеленский подписал указ №508/2020, которым освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главу Сумской ОГА.

Как сообщалось, назначение Хомы на должность главы Сумской ОГА было согласовано Кабинетом министров Украины 11 ноября. Ранее он занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 9479ibigdan 23 ноября, 14:01
    Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия
    Володимир Зеленський записав новий "відосик", де повідомив, що здав негативний тест на коронавірус і повернувся до роботи на Банковій.

    Сталось це через день після того, як активісти привезли Зеленському в Феофанію шматки асфальту з Великого будівництва. Які вам ще докази потрібні, що асфальт має цілющі властивості проти коронавірусу, порохоботи?
  • цукер берг
    Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6039
  • Старый зольдат
    Подозреваю, да, что там, я просто уверен, если президенту, его окружению и прочим слугам народа вводить асфальт ректально и перорально, то на всё лечение понадобится по 1 кг. асфальта на персону и пол часа времени.
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