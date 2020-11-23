В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта

Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно оперативным данным казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по стостоянию на сегодня составляют 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели", - написал Кухта.

По информации экс-чиновника, с 9 ноября казначейство работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. "В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.

По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня.

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Экс-чиновник считает, что выходом из данной ситуации является срочное возобновление сотрудничества с МВФ и принимать реалистичный бюджет на 2021 год.