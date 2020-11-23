Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет, и, в частности, он планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена - экс-замгоссекретаря США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политики и национальной безопасности, в том числе, Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента", - говорится в заявлении команды Байдена.

Блинкен занимал должность заместителя главы госдепа в 2015 - 2017 годах при президенте Бараке Обаме.

Согласно заявлению, советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана, а Директором Национальной разведки - бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс.

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Планируется, что бывший замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Также бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата.

"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что во вторник Байден выступит с официальным объявлением данных назначений.

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