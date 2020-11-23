Точная дата начала поставок вакцин от коронавируса в Украину станет известна в декабре, - Степанов
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин", - отметил министр.
Глава Минздрава добавил, что Украина также ведет переговоры с различными производителями вакцин в разных странах.
"Мы ведем переговоры с различными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые производят и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями - это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, компания Johnson & Johnson - со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров", - сказал он.
По словам Степанова, как только договоры будут подписаны, "когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от различных компаний, мы мгновенно всем сообщим".
"Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", - добавил министр.