Точная дата начала поставок вакцин от коронавируса в Украину станет известна в декабре, - Степанов

Дата начала поставок в Украину вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках международной инициативы COVAX станет известна после 7 декабря.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин", - отметил министр.

Глава Минздрава добавил, что Украина также ведет переговоры с различными производителями вакцин в разных странах.

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"Мы ведем переговоры с различными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые производят и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями - это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, компания Johnson & Johnson - со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров", - сказал он.

По словам Степанова, как только договоры будут подписаны, "когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от различных компаний, мы мгновенно всем сообщим".

"Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", - добавил министр.

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