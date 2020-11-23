Вакцину от коронавируса в США могут зарегистрировать 11 декабря, а через день-два можно вакцинировать население, - американские врачи
Об этом заявил главный научный консультант операции "Сверхзвуковая скорость" доктор Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
По его словам, в течение суток после регистрации вакцина будет доставлена в штаты, которые хотят получить дозы вакцины.
По информации "Голоса Америки", медицинских работников и представителей групп риска могут начать прививать через день или два после регистрации препарата.
Компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Обновленные итоги третьей фазы испытаний вакцины опубликованы на сайте компании 18 ноября.
Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.