Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

25 ноября начнутся 16 дней активизма против насилия в отношении женщин. В Украине пройдут специальные мероприятия.

Руководитель отдела коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине Нармин Стришенец в эфире Украинского радио привела данные о насилии над женщинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Стришенец, ООН и другие организации проводят различные исследования по этой теме, результаты которых шокируют.

"По прошлогодними исследованиями ОБСЕ, почти половина - 49% - признаются, что они пережили сексуальное домогательство. Две трети женщин утверждали, что они сталкивались с психологическим, физическим сексуальным насилием со стороны своего партнера или другого лица", - сказала Стришенец.

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ООН Женщины в Украине проводили исследования общественного мнения в 2018 году и также были шокированы результатами. Например, часто люди оправдывают насильственное поведение и 29% были уверены, что женщина сама провоцирует насилие, одеваясь слишком откровенно.

"То есть, люди до сих пор готовы судить по внешности или поведению человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия. Однако насилие не может быть оправдано ни в коем случае", - отметила руководитель отдела коммуникаций.

Пандемия ухудшила эту ситуацию в семьях, в которых есть ситуации домашнего насилия: они оказались в одиночестве, в ловушке, потому что им некуда пойти, нет воли передвижения.

"По данным ООН, обращение на "горячую линию" противодействия насилию увеличилось вдвое. И сейчас, за 9 месяцев текущего года, в Национальной полиции зарегистрировано уже на 20 тысяч обращений больше, чем за весь предыдущий год. Знаем, что до конца года эти цифры будут только хуже", - прогнозирует Стришенец.

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По ее словам, в рамках Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин и девушек с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) по 10 декабря (День прав человека) в Украине пройдут специальные мероприятия.

Так, в одном из столичных театров пройдет интерактивный спектакль-игра, а на Михайловской площади будет проводиться выставка предметов, которые были зарегистрированы на вызовах домашнего насилия. Выставка называется "Дело в том…". Кроме того, можно следить за информационными каналами ООН и ООН Женщины в Украине. Там будут публиковать тематическую инфографику, дайджесты и контактную информацию. А ТРЦ "Гулливер" подсветит свое здание оранжевым цветом, как знак солидарности со всем миром.

В ООН призывают участвовать во флешмобе: сфотографироваться или снять видео с оранжевым предметом или в оранжевой одежде и осветить высказаться против насилия.

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