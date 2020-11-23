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Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google

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Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, заподозрив компанию в том, что она не удаляет из поисковой выдачи сайты с информацией, запрещенной в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

В Роскомнадзоре сообщили, что ранее в поисковой выдаче Google выявили сайты, заблокированные в РФ, в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По оценке ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.

Дело возбудили по статье о повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Google грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей.

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По законам РФ поисковики обязаны удалять из своей поисковой выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В 2019 году Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру, а также на 700 тысяч рублей — за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    В чому проблема? Включайте "Чебурашку", замість "Інтернет", і до вас ніякий "Гугл" не зайде...
  • fedjka - fedjka
    чего так долго тянули то, закрыть нахрен тот гоогле, потом все границы на выезд для кацапов, смотри и наведёться порядок на рассие, а то гуляет как телято по пасдбыщу.
  • fedjka - fedjka
    не факт, могут закрыть гоогле и всё, руцкие же гордые и яндексом хватит для внутренного интернета.
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