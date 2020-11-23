Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может дойти от 25 до 30 тысяч. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80% а это уже серьезная угроза", - сказал Степанов.
Он отметил, что речь идет о COVID- кроватях. По его словам сейчас она составляет 52%, - это 27 792 кровати из почти 54 тысяч кроватей, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.