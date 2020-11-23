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Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

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Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов
Введение в стране локдауна возможно, если системе здравоохранения будет угрожать коллапс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может дойти от 25 до 30 тысяч. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80% а это уже серьезная угроза", - сказал Степанов.

Он отметил, что речь идет о COVID- кроватях. По его словам сейчас она составляет  52%, - это 27 792 кровати из почти 54 тысяч кроватей, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.

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Топ комментарии

  • Татьяна Бобошко
    степашка ты тварь..
    Редкая и циничная
    Знаешь что скорые не приезжают...
    Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
    Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
    Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..
  • orionemc2 a7fce8b3
    Шо ты несёшь лживая тварь, даже за деньги нельзя попасть на стационар, а за частные клиники вообще молчу - дерут как таксисты в новогоднюю ночь...реальные мародьоры..
  • GM Harvester
    эти заявления - это чисто чтобы во рту не завонялось, другой смысловой нагрузки в них нет
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