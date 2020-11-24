Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе

Служба ООН по разминированию планирует начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там специальной миссии. Решение принято в связи с соответствующим запросом сторон соглашения по прекращению огня.