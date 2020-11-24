"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19,
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Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.
"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.