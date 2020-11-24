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"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19,

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"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19,
Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

Топ комментарии

  • Alexey Timofeev 74274071
    ще в азійських країнах добре працюють публічні страти чиновників за хабарі.
  • Alexey Timofeev 74274071
    ага, "демократичні" Китай та Північна корея
  • 5 копійок
    Степашка, тут не азіяти. Українці анархісти.
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