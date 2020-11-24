Кредита МВФ в этом году не будет, - советник главы ОП Ермака Милованов
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Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.
Как передает Цензор.НЕТ, об Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова"
Милованов заявил: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".
По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.
"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал Милованов.