Кредита МВФ в этом году не будет, - советник главы ОП Ермака Милованов

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Как передает Цензор.НЕТ, об Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова"

Милованов заявил: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".

По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк