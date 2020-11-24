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По стране у нас 12 тысяч коек с кислородом, но в разных регионах - разная эпидемиологическая ситуация, где-то их не хватает, - Степанов

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В Украине не заняты более 12 тысяч коек, которые обеспечены кислородом, впрочем ситуация по регионам разная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на утро 23 ноября 25 996 коек оборудованы кислородом, это количество каждый день увеличивается. Ситуация неоднородная по всем регионам страны, если в целом по стране у нас свободных 12 168 коек с кислородом, то, например, в Херсонской области это почти 1000 коек, а в Киеве - 278. Есть регионы, где есть проблема, это Киев, Черкасская область, Харьковская область, но мы там вместе с местной властью нароащиваем мощности", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

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Топ комментарии

  • Стопор
    шесть месяцев времени и 39лярдов гривен при розничной цене до70тыс.грн
    и вы ***** не успели..гореть в аду вам и вашим потомкам, потому как твари такие не имеют права на размножение!!!
  • НаноБандеровец
    Сын спрашивает у отца:
    - Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
    - Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере.
    - Хорошо.
    - Иди к маме и спроси переспала бы она за 1 млн. баксов с негром.
    Мальчик возвращается:
    - Говорит, что переспала бы.
    - Вот, а теперь спроси это у сестры.
    - Она то же согласна.
    - А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
    - Дед тоже согласен.
    - Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и 3,14дарас...
  • Олександр Лєсовой
    Чому. Макс, ти! погодився щоб гроші ковід фонду пішли на якісь дороги та мусорам??? Чому? ти вважав що нашу країну ця хня обійде бо ми на периферії? Ти вважав що на такій позіціії ти просто і легко собі хапнеш? Чому Макс? Чому ти 3.14диш людям про гіпотетичні вакцини КНР? Навіщо? Ти захищаєш себе,. статки, посаду... можливість "рулювати" отими огризками (з барского плєча... після ВЕЛИКОГО будівництва та МВС)? тобі вистачить? Ти врємєнщік? Як ти спиш Макс? бухаєш як і всі? коньяк чи ...? Максе про совість не питаю... тобі важко - і ти будеш крайнім. Лови карму....люди тебе пам'ятатимуть.
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