В Украине до конца ноября будет более 90 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - прогноз НАН

НАН Украины представило прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на период с 23 по 29 ноября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом идет речь в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН.

В период с 23 по 29 ноября в Украине общее количество случаев заражения COVID-19 может вырасти до 729 421. Это почти на 94 тысячи больше, чем зафиксированный в этот понедельник показатель.

Соответствующий прогноз обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

Кроме того, по данным ученых, к концу месяца коронавирус унесет жизни еще 1 426 украинцев, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.

В то же время ожидается, что количество вылеченных от новой болезни пациентов приблизится к 343,5 тысячи.

Напомним, что по состоянию на 21:00 23 ноября известно о 635 689 больных COVID-19 украинцев. От осложнений коронавируса умерли 11 075 пациентов, тогда как количество выздоровевших составляет 291 060.

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Между тем советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина "выходного дня". Он считает, что в Украине нужно усилить ограничения на период рождественских праздников.

Однако, президент Владимир Зеленский заявил, что пока Украине удается сдерживать прогнозируемый рост больных коронавирусом и карантин "выходного дня" является результативным. Впрочем, правительство должно разработать программы для помощи как можно большему количеству людей, которые несут потери из-за дополнительных ограничений.