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Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов

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Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов
Жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения. Однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.

"Поэтому неправильно говорить, что это выбор между ограничениями и экономикой. Сейчас стоит ввести ограничения на три-четыре недели, лучше во время Рождества. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать", - отметил Милованов.

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
  • саша паламарчук
    Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
  • Андрей Сафhjyjd
    Що.треба реально робити це:
    1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
    2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
    3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
    4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
    5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
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