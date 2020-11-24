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Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский

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Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский
Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел интервью Богдана - Собчак.

Воспринял его как сигнал в сторону Кремля о готовности создавать новую политическую силу, с нейтральным по отношению к геополитическим центрам статусом.

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Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Где Богдан, видимо, хочет выступить мостиком и коммуникатором на фоне устаревших моделей старой элиты.

В отсутствие альтернатив, способных на двухвекторный диалог, вполне себе реальный проект.

Политике нужна, выражаясь словами Богдана, "свежая движуха", - заявил Дубинский.

Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - слуга народа Дубинский 01

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
    а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
  • Vika Lysenko
    Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
  • саша паламарчук
    Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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