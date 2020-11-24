Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1422), Киевской (1089) и Днепропетровской (952 областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 422 человека.

Общее количество инфицированных составляет 61 640 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1173 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 21 091 пациент.

По состоянию на 24 ноября количество активных больных в Киеве составляет 39 376 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 20 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 391 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киевская и Днепропетровская области.

Так, в Киевской области коронавирусом заболели 1089 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 32 301 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 629 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 11 389 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 20 283 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 952 человека. Общее количество инфицированных - 30 606. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 763 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 343 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине - 17 500.