СМИ сообщают, что "Укроборонпром" тайком отобрал недвижимость государственных оборонных предприятий. В Концерне это опровергают

ГК "Укроборонпром" отобрал у собственных предприятий целые производственные комплексы.

Госконцерн "Укроборонпром" переписал на себя производственные и административные помещения десятков оборонных заводов, входящих в его состав. Об этом свидетельствуют записи в государственных реестрах, которые показывают масштабную перерегистрацию прав собственностиВ заводов отчуждены целые производственные комплексы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.

Речь идет о переписывании на себя производственных помещений "Антонова", "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова", "Зари-Машпроект", "Завода им. Малышева", "Житомирского бронетанкового завода", "Львовского авиационного завода" и еще десятков предприятий по всей стране.

В перечне имущества ГК "Укроборонпром" фигурирует помещение "Зари-Машпроект"

Фактически "Укроборонпром", как отдельное юридическое лицо со своим уставом и бюджетом, произвел отчуждение имущества у других юридических лиц.

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И если по состоянию на начало 2019 г. в собственности самого концерна находилось 1,5 этажа в Киеве на Дегтяревской 36, то теперь на него записано более 200 комплексных объектов, общая стоимость которых, только в виде земли, достигает миллиардов гривен.

"Антонов" уже остался без трех цехов

Например, теперь ГК "Укроборонпром", владеет более 630 тысячами квадратных метров помещений, в которых собирается, модернизируется и ремонтируется бронетехника силами ХКБМ и "Завода им. Малышева".

При этом обращает внимание довольно странное обстоятельство, когда дата государственной регистрации, каким-то образом опережает основание возникновения права собственности.

В частности, сооружение М / 3-4 в 32 тыс. "квадратов" зарегистрировано за "Укроборонпромом" 19 марта 2020 года, а право собственности на нее возникло только 29 июля.

Более того, 21 июля "Завод им. Малышева", несмотря на состояние банкротства, завершил тендер на оценку недвижимости, в котором указал, что это сооружение находится в его собственности. Соответствующая документация доступна на сервисе Prozorro .

Кроме "танковых гигантов" без своих помещений остался "Антонов". 15 января 2020 за концерном было зарегистрировано право собственности на корпуса 23, 24 и 73. Это именно те цеха и эллинги, где находятся не только производственные помещения завода, а и хранятся самолеты.

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В то же время теперь в собственности "Укроборонпрома" находится недвижимость "Житомирского бронетанкового завода".

В реестре имущества концерна также записаны помещения "Зари-Машпроект", "Львовского авиационного завода", предприятий в Шостке, Николаеве, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком, Николаеве, Изюме и других городах.

Ниже мы предоставляем полный перечень имущественных комплексов, которые теперь находятся в собственности "Укроборонпрома", в котором работает около 300 менеджеров, а не заводов с тысячными коллективами.

Издание отмечает, что надеется, что речь идет лишь о техническом сбое в системе государственных реестров. Потому что тайное переписывание на себя имущества целых оборонных заводов - это самое большое рейдерство за всю историю Украины. Более того, речь идет об основной части всего оборонно-промышленного комплекса страны.

Добавим, что о таких "сделках" с недвижимостью никто из руководства концерна ни разу не говорил, несмотря на декларируемую открытость "новой команды".

Игорь Фоменко с 6 октября 2020 исполняющий обязанности главы "Укроборонпрома"

Также остается вопрос с корпоратизацией предприятий, о которой постоянно говорят в "Укроборонпроме". Если информация правдива, то на корпоратизацию будут выставлены абсолютно пустые заводы, без помещений и производственной базы, что снизит их стоимость к "нулю".

Вместе с тем, в "Укроборонпроме" опровергли информацию, что Концерн якобы переписал на себя имущество государственных оборонных предприятий.

"Указанная информация является полностью неправдивой и свидетельствует о предвзятости, непрофессионализме и полном непонимании норм и процедур со стороны авторов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook директора по активам концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема.

Он подчеркнул: "Укроборонпром" не проводит и никогда не проводил никаких операций по отчуждению или перерегистрации имущества оборонных предприятий.

"Владельцем всего имущества предприятий-участников Концерна является государство. В то же время юридически государство владеет этим имуществом не напрямую, а через "орган управления". Таким органом может быть любой субъект, определенный законами Украины. Для государственных оборонных предприятий это - концерн "Укроборонпром", который, согласно своему уставу, утвержденному правительством, и законам Украины, является органом управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе. Предприятия-участники Концерна регулярно осуществляют инвентаризацию и регистрацию своих активов, имущества и прав собственности. Главная цель таких действий - предотвращение рейдерских атак и незаконного отчуждения имущества, которое по разным причинам не было зарегистрировано в официальном порядке", - поясняет Найем.

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По его словам, при регистрации недвижимого имущества государственные предприятия не могут указывать владельцем себя, "а должны - и это прямое требование законодательства - указывать орган управления, который определен государством".

"Так было всегда. Так есть и сейчас", - подчеркнул Найем.

Чиновник констатирует: "Формальным владельцем имущества предприятий-участников Концерна является государство в лице "Укробронпрома". При этом важно отметить, что Концерн не имеет права самостоятельно распоряжаться имуществом своих предприятий. Такие действия требуют обязательных согласований со стороны других центральных органов власти, в частности, ФГИУ, Кабмина и подобных. При государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество наши предприятия всегда указывали и указывают владельцем государство Украина в лице соответствующего органа управления - Концерн "Укроборонпром".

Найем уверен, что вывод о том, что таким образом Концерн "переписывает на себя имущество оборонных заводов", или "получает право собственности на них" является или умышленно манипулятивным, или указывает на невежество авторов.

"Автор делает вывод с целью ввести в заблуждение несведущую в законодательных тонкостях аудиторию, дискредитировать команду "Укроборонпрома" в глазах общественности и партнеров и посеять сомнение в добродетельности намерений людей, которые год назад пришли в Концерн противодействовать рейдерству и ломать схемы по незаконному отчуждению имущества. Предполагаем, что такая ​​неадекватная реакция на заурядное действие по регистрации права собственности вызвана неспособностью отдельных лиц начать процедуру незаконного вывода имущества наших предприятий. Ведь зарегистрированное имущество намного лучше защищено от возможных рейдерских захватов, чем собственность, которая находится в серой зоне неизвестности. Государственный концерн "Укроборонпром" требует от издания полного опровержения искаженной и манипулятивной информации или прекращения разоблачения своего невежества", - резюмирует Найем.