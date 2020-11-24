Жесткий карантин на Рождество может привести к "усталости от ограничительных мер" и к последующему протесту против них, - ВОЗ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", - отметили в ВОЗ.
По словам Райана, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации.
При этом Райан признал, что сохранение жестких ограничений на Рождество может тоже привести к негативным последствиям.
"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", - сказал представитель ВОЗ.