Жесткий карантин на Рождество может привести к "усталости от ограничительных мер" и к последующему протесту против них, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от снятия ограничений на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", - отметили в ВОЗ.

По словам Райана, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации.

При этом Райан признал, что сохранение жестких ограничений на Рождество может тоже привести к негативным последствиям.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", - сказал представитель ВОЗ.

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