Киевлянин применил нож в драке с тремя парнями, распивавшими алкоголь в подъезде: госпитализированы 2 человека

Прошлой ночью в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений с применением ножа двум 20-летним парням.

Об этом со ссылкой на ВК ГУНП в Киеве сообщил активист Антон Чекменьов, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия правоохранители установили, что на лестничной площадке трое местных жителей употребляли алкогольные напитки и громко разговаривали. Из соседской квартиры к парням вышел мужчина и сделал замечание с просьбой прекратить нарушение общественного порядка. Во время общения между ними возникла ссора и драка, в ходе которой житель дома ударил оппонентов ножом", - сообщил подробности Чекменьов.

По его словам, двух 20-летних пострадавших с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали, а 32-летнего мужчину задержали. Следователи Дарницкого управления полиции объявили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

На время досудебного следствия подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

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