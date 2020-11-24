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26 ноября состоится онлайн-встреча с исследователями, установившими места массовых расстрелов в Бабьем Яру в сентябре 1941 года

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26 ноября состоится онлайн-встреча с исследователями, установившими места массовых расстрелов в Бабьем Яру в сентябре 1941 года
Исследователи установили места массовых расстрелов 29-30 сентября 1941 г. в Бабьем Яру.

Послушать исследователей и получить ответы на вопросы можно вживую 26 ноября в 18:00, передает Цензор.НЕТ.

Регистрация на онлайн-встречу с главными исследователями по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года

Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года и представила 3D-модель Бабьего Яра 40-х годов. Исследования на пересечении истории, криминалистики и технологий продолжались полтора года.

Исследователи расскажут о методологии проведения исследования, обоснуют сделанные открытия. Они готовы ответить на вопросы, интересующие общество.

В обсуждении примут участие:
- Мартин Дин, исторический консультант Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона;
- Александр Круглов, украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";
- Максим Рохманийко, директор Центра пространственных технологий.

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Модерировать мероприятие будет Владислав Гриневич, кандидат исторических наук, доктор политических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра.

Карту мест расстрелов смотрите по ссылке. 3D-модель Бабьего Яра 1941 уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.

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Топ комментарии

  • Юрій Ан
    Довожу до сведения "исследователей", что с самого начала и по 60-годы 20 столетия, по улице дорогожицской ходил трамвай с лукьяновки до теперешней больницы.
    Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
    Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
    Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
    Остатки его сохранились напротив института и поныне.
    Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
  • віктор федорович 31ee1569
    Тобто 80 років ніхто не знав, де розстріляли десятки тисяч людей???
  • Ef Df
    Грязное шоу.

    Дальше деньги будут вымогать.
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