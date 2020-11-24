26 ноября состоится онлайн-встреча с исследователями, установившими места массовых расстрелов в Бабьем Яру в сентябре 1941 года
Послушать исследователей и получить ответы на вопросы можно вживую 26 ноября в 18:00, передает Цензор.НЕТ.
Регистрация на онлайн-встречу с главными исследователями по ссылке.
Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года и представила 3D-модель Бабьего Яра 40-х годов. Исследования на пересечении истории, криминалистики и технологий продолжались полтора года.
Исследователи расскажут о методологии проведения исследования, обоснуют сделанные открытия. Они готовы ответить на вопросы, интересующие общество.
В обсуждении примут участие:
- Мартин Дин, исторический консультант Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона;
- Александр Круглов, украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";
- Максим Рохманийко, директор Центра пространственных технологий.
Модерировать мероприятие будет Владислав Гриневич, кандидат исторических наук, доктор политических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра.
Карту мест расстрелов смотрите по ссылке. 3D-модель Бабьего Яра 1941 уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.