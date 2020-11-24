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Мощная эпидемическая волна в Украине ожидается через 1-2 недели, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль, - прогноз ЮНИСЕФ

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Мощная эпидемическая волна в Украине ожидается через 1-2 недели, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль, - прогноз ЮНИСЕФ
В Украине через одну-две недели ожидается мощная эпидемическая волна, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

По его мнению, с этой эпидемической волной не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.

С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.

В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.

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Напомним, ранее ученые НАН Украины прогнозируют, что до конца недели могут зафиксировать более 90 тыс. новых случаев коронавируса.

При этом до 29 ноября общее количество умерших от Covid-19 достигнет 12,5 тыс.

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  • 5 копійок
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  • Андрей Фещенко b0999e85
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  • belge
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