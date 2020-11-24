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Мир становится все более опасным. ЕС не в силах самостоятельно защитить Европу, нужны гарантии США, - Столтенберг

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Мир становится все более опасным. ЕС не в силах самостоятельно защитить Европу, нужны гарантии США, - Столтенберг
Без военной помощи США Евросоюз неспособен защитить Европу: нужны четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его интервью германской медиагруппе Funke публикуют местные издания, в том числе Was.

"Факт – ЕС не может защитить Европу. <...> Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", – подчеркнул председатель НАТО.

Он напомнил, что после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС, и с учетом этого "любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу", считает Столтенберг.

Он полагает, что Альянс при новой администрации США должен продолжать использовать "правильный" подход к России, а именно: в Кремле должны понимать, что "не смогут победить, если пойдут на конфронтацию". "Нужна твердая и понятная позиция НАТО (по отношению к России)", – резюмировал генсек.

Столтенберг уверен, что и при избранном президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения адекватно угрозам повысили, наконец, расходы на оборону: "Они должны делать больше – мир становится все более опасным".

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Вчера, 23 ноября, Столтенберг впервые поговорил с избранным президентом США Байденом. Последний заверил генсека НАТО, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед Альянсом, в том числе по принципу коллективной обороны.

Год назад, в декабре 2019-го, Столтенберг заявил, что в НАТО "не определяют Россию как врага".

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Жабоеды, колбасники и макаронники жировали лет 30 за счёт армии США, сбыта в парашу товаров, и закупок там же углеводородов и сырья, и хотят продолжать нагуливать жирок. При чём коррупция в высших эшелонах власти этих стран скоро догонит коррупцию власти Зеленского.
  • Вячеслав Федотов
    Т.е. Европа через СП 1,2 будет финансировать московию,а США давать гарантии безопасности за свой кошт? Отличный план
  • Saetta Ilua
    враньё кацапских унтерменьшей.
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