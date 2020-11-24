Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и пандемию коронавируса.

Об этом написал Шкарлет в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ

"Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса. В этом году найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%. Правительство одобрило, и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", - написал Шкарлет.

По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. В частности, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - заявил и.о. министра.



Как сообщалось, 23 ноября Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.